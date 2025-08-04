«صيّف معانا» في حديقة الختم لإسعاد أهالي المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

مواكبة لعام المجتمع، وضمن إطار اهتمامها بتنظيم فعاليات صيفية مجتمعية ترفيهية تعزز جودة الحياة، وتساهم في إسعاد أفراد المجتمع، نظّمت دائرة البلديات والنقل، متمثلة في بلدية مدينة أبوظبي، فعالية «صيّف معانا» في حديقة الختم، على مدى خمسة أيام متواصلة، والتي استهدفت زوار الحديقة وأهالي المنطقة من مختلف الفئات العمرية.

واستمتع زوّار الحديقة بالكثير من الفعاليات والفقرات المتنوعة، التي تم اختيارها بعناية لتلبي رغبات واهتمامات شرائح الجمهور كافة، حيث شهدت الفعاليات تنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية المتنوعة، والعروض الترفيهية الخفيفة للأطفال، والألعاب المائية والألعاب التفاعلية للصغار والكبار.

وتضمّنت الفعالية تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات الصيفية المخصّصة للأطفال، كما استمتع الجمهور بعروض سينما الهواء الطلق.