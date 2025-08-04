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علوم الدار

«إسعاف دبي» تنظم المعسكر الإسعافي السابع لطلبة المدارس

صورة جماعية خلال فعاليات المعسكر الإسعافي الصيفي (وام)
5 أغسطس 2025 01:08

دبي (وام)

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نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فعاليات المعسكر الإسعافي الصيفي السابع لطلبة المدارس تحت شعار «مسعف المجتمع»؛ بهدف تزويدهم بالمعارف الإسعافية.
وتضمنت فعاليات المعسكر، التي أشرفت عليها إدارة التدريب والتعليم بالمؤسسة، تنظيم دورات تدريبية وزيارات ميدانية صممت خصيصاً للطلبة من الفئات العمرية من 11 إلى 14 عاماً ضمن برنامجين باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن تنظيم المعسكر الصيفي حقق نتائج إيجابية تخدم توجه المؤسسة في نشر الوعي الإسعافي، وغرس مفاهيم الحفاظ على الأرواح وأهميتها ومسؤوليتها بين أفراد المجتمع.

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