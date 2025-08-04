إطلاق المرحلة الثانية من «عجمان للقرآن الكريم» في دورتها الـ 19

عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة على مستوى الدولة.

وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن هذه المرحلة من الجائزة تتضمن 4 مسابقات مختلفة، وهي مسابقة أصحاب الهمم ومسابقة نور الهمم لذوي طيف التوحد، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة «الحافظون والحافظات»، وأخيراً مسابقة الأمهات المواطنات، مشيراً إلى أن 20 فرعاً يندرج تحت هذه المسابقات، منها فرع 10 أجزاء وفرع 5 أجزاء وفرع 3 أجزاء، وفرع جزء عم.

وأكد أن المرحلة الثانية من المسابقة تستهدف 600 متسابق ومتسابقة، لافتاً إلى أن طلبات الالتحاق بعد إغلاق باب التسجيل وصل إلى 1042 طلب التحاق، نسبة المواطنين منهم 41.9%.