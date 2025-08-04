الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق المرحلة الثانية من «عجمان للقرآن الكريم» في دورتها الـ 19

إطلاق المرحلة الثانية من «عجمان للقرآن الكريم» في دورتها الـ 19
5 أغسطس 2025 01:09

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«الموارد البشرية»: 3 خطوات لتجديد اشتراك التأمين ضد التعطل
نجاح استزراع الأسماك المحلية بنظام الأقفاص البحرية في جزيرة دلما

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة على مستوى الدولة.
وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن هذه المرحلة من الجائزة تتضمن 4 مسابقات مختلفة، وهي مسابقة أصحاب الهمم ومسابقة نور الهمم لذوي طيف التوحد، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة «الحافظون والحافظات»، وأخيراً مسابقة الأمهات المواطنات، مشيراً إلى أن 20 فرعاً يندرج تحت هذه المسابقات، منها فرع 10 أجزاء وفرع 5 أجزاء وفرع 3 أجزاء، وفرع جزء عم.
وأكد أن المرحلة الثانية من المسابقة تستهدف 600 متسابق ومتسابقة، لافتاً إلى أن طلبات الالتحاق بعد إغلاق باب التسجيل وصل إلى 1042 طلب التحاق، نسبة المواطنين منهم 41.9%.

جائزة عجمان للقرآن الكريم
الإمارات
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
حميد النعيمي
مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
آخر الأخبار
اختبار نفسي عمره قرن يكشف حدود الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
اختبار نفسي عمره قرن يكشف حدود الذكاء الاصطناعي
5 أغسطس 2025
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
5 أغسطس 2025
سكان يسيرون في موقع غارة روسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: الحوار بين موسكو وواشنطن لا يزال مستمراً
5 أغسطس 2025
طفلة يمنية تسير بجوار طرود غذائية مُعدّة للتوزيع من قِبَل جمعية خيرية (رويترز)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
5 أغسطس 2025
منشأة نطنز النووية بعد غارة جوية - أرشيفية
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي
5 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©