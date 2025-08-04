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علوم الدار

مشروع «درجة علمية» يستذكر حصول حاكم الشارقة على الدكتوراه الفخرية من جامعة «كويمبرا»

جامعة كويمبرا تعتبر إحدى أقدم الجامعات في أوروبا والعالم (من المصدر)
5 أغسطس 2025 01:10

الشارقة (وام) 

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استذكرت دارة الدكتور سلطان القاسمي، ضمن مشروع «درجة علمية» لشهر أغسطس الحالي، حصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الدكتوراه الفخرية من جامعة «كويمبرا» البرتغالية، في أكتوبر 2018.
وتأتي هذه الشهادة تقديراً لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة وإنجازاته الثقافية في مجالات التاريخ والأدب، وبحوثه التي يكشف فيها حقائق تاريخية هامة عن علاقات الشعوب وتطورها، إذ وصفت الجامعة سموه «بالرجل الذي تلتقي عنده جميع الثقافات».
وتعد جامعة كويمبرا التي تأسست في 1290، إحدى أقدم الجامعات في أوروبا والعالم وأقدم جامعة في البرتغال، وهي من كبريات مؤسسات التعليم والبحث العالي في البرتغال، وأضيفت في 2013 إلى مواقع التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وتعد شهادة الدكتوراه الفخرية لديها أعلى درجة علمية وفخرية تكرم بها عمادة الجامعة الشخصيات التي قدمت خدمات مهمة وبصمات استثنائية في أحد المجالات العلمية أو الأدبية أو التراثية.
ومنحت الجامعة هذه الشهادة، على مدار تاريخها، لـ190 شخصية وعالماً من البرتغال والعالم، من بينهم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية السابق.
وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل التكريم، جهود رئيس وإدارة جامعة «كويمبرا» في دعم مسيرة الثقافة الإنسانية، وتعزيز الحوار والشراكة بين الشعوب كافة.

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