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علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير تركيا

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير تركيا
5 أغسطس 2025 15:17

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، لطف الله جوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.
من جانبه، عبّر لطف الله جوكتاش عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبالنهضة التنموية المستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

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المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
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رأس الخيمة
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