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علوم الدار

إطلاق أول نظام ذكي بالكامل لمواقف السيارات بالذكاء الاصطناعي في دبي

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. إطلاق أول نظام ذكي بالكامل لمواقف السيارات في الشوارع والمواقف الخارجية والداخلية
5 أغسطس 2025 15:41

أعلنت باركونيك وشركة سالك، عن شراكة استراتيجية مع دبي القابضة لإطلاق أول نظام ذكي بالكامل لمواقف السيارات في الشوارع والمواقف الخارجية والداخلية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر عدد من المجمعات البارزة في دبي. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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