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علوم الدار

عمار النعيمي يستقبل مجلس عجمان للشباب ويطلع على خطته الاستراتيجية

عمار النعيمي يستقبل مجلس عجمان للشباب ويطلع على خطته الاستراتيجية
5 أغسطس 2025 16:02

أكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ الشباب يشكلون القوة الدافعة لصناعة المستقبل، وأن إشراكهم في مسيرة التنمية خيار استراتيجي لا بديل عنه، مشدداً سموه على أهمية الاستماع إلى أفكارهم ومبادراتهم، وتقديم الدعم اللازم لتحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع وتعزز تنافسية الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، أعضاء مجلس عجمان للشباب الدورة السابعة 2025 - 2027، اليوم بديوان الحاكم في عجمان، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.
ورحّب سمو ولي عهد عجمان في مستهل اللقاء بأعضاء مجلس عجمان للشباب، معرباً سموه عن فخره بالكفاءات الشبابية في الإمارة وما يمتلكونه من روح قيادية وطاقات واعدة ومهارات متميزة، مؤكداً دعمه الكامل للمجلس في تحقيق أهدافه وتطلعاته خلال المرحلة المقبلة.
وقال سموه، إنّ دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تولي الشباب اهتماماً بالغاً وتراهن عليهم في صناعة مستقبل الدولة وتعزيز ريادتها عالمياً.
وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى أنّ إمارة عجمان تمضي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان في دعم وتمكين شبابها، وتوفير كل الإمكانات التي تهيّئ لهم بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.
واطّلع سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء على عدد من مبادرات ومشاريع المجلس، والتي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب، وتوسيع مشاركاتهم في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز ودفع عجلة التطور والتنمية.
واستمع سموه إلى شرح حول محاور الخطة الاستراتيجية التي يعتزم المجلس تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار، وتمكينهم من إطلاق وتنفيذ خطط تنموية متكاملة تتماشى مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، ورؤية عجمان 2030، ورؤية الإمارات 2071.
وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية المنهجية المتبعة في إعداد خطة المجلس الاستراتيجية، لما تمثله من انسجام مع تطلعات الدولة وتوجهاتها المستقبلية، موجّهاً بضرورة مواصلة العمل بروح الفريق، وتعزيز ثقافة الابتكار، بما يخدم شباب المجتمع ويعزز ريادة الإمارة في مختلف الميادين.
وشهد اللقاء الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس عجمان للشباب، والذي ويضم كلاً من عبد الله الرميثي رئيساً للمجلس، وآمنة الشحي نائباً للرئيس، وعضوية الشيخ سلطان النعيمي، مهري المهري، فاطمة العوضي، شيخة المطروشي، محمد الشامسي، نجلاء المطروشي، راشد الشامسي، ناصر الهرموزي، إلى جانب موزة لوتاه عضو مجلس الإمارات للشباب.
من جهتهم جدد أعضاء مجلس عجمان للشباب شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على استقباله ودعمه المستمر لهم، مؤكدين التزامهم بتنفيذ توجيهات سموه، وتكريس جهودهم لتقديم أفضل ما لديهم في المبادرات والأنشطة الشبابية في سبيل تقدم وطنهم وريادة إمارتهم.
وحضر اللقاء الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وأحمد الرئيسي مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

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