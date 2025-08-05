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علوم الدار

مساعدات الإمارات إلى غزة.. نموذج عالمي في الإغاثة الإنسانية

دعم الإمارات ساهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة
6 أغسطس 2025 01:04

عبد الله أبو ضيف، أحمد عاطف (القاهرة)

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أشاد خبراء ومحللون فلسطينيون بتدفق المساعدات الإماراتية إلى غزة بشكل متواصل، واعتبروها إضافة نوعية من شأنها أن تُحدث فرقاً مباشراً وواضحاً في مواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية، وتسهم في تحسين قدرة المنظومة الطبية على الاستجابة للحالات الطارئة.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن التجربة الإماراتية في دعم أهالي غزة تُعد نموذجاً عالمياً في الإغاثة الإنسانية، موضحين أن المساعدات التي تقدمها الدولة للقطاع، تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي الفلسطيني، عصمت منصور، أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الداعمين الدائمين لقطاع غزة منذ اندلاع الحرب، حيث قدمت مساعدات شاملة للمتضررين، في ظل كارثة إنسانية طالت الأطفال والنساء والشباب، وبلغت حد المجاعة.
وأشار منصور، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الإمارات قدمت دعماً كبيراً للقطاع الصحي، من خلال إنشاء مستشفى ميداني، وتنفيذ حملات إغاثة متواصلة منذ بداية الحرب، إضافة إلى توفير المعدات الطبية، وتواصل حالياً تنفيذ عمليات إجلاء طبي، موضحاً أن الدولة لا تترك أي فرصة لتقديم العون، وتستثمر كل نافذة ممكنة لتوصيل المساعدات.
وشدد على أهمية الدور الإماراتي الريادي في التخفيف من حدة تداعيات المجاعة، داعياً إلى توسيع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؛ بهدف السماح بإدخال عدد أكبر من الشاحنات الإغاثية بشكل منتظم عبر المعابر، وتحت إشراف منظمات دولية، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، باعتبارها الضامن الأساسي لوصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع القطاعات.
وذكر المحلل السياسي الفلسطيني أن وقف الحرب بات يمثل ضرورة إنسانية ملحة، مشدداً على أهمية وجود تحرك إقليمي ودولي عاجل لوقف النزيف المستمر في غزة، وإعادة فتح المعابر بشكل كامل، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات عبر الجهات الإنسانية المعتمدة.
من جهته، شدد مدير مركز أبحاث الأمن القومي الفلسطيني، حابس الشروف، على أن الدعم الإماراتي المتواصل لسكان غزة يحظى بتقدير كبير من مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، سواء داخل القطاع أو خارجه، مؤكداً أن الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، ظلت حاضرة بقوة في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
وأوضح الشروف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات في غزة محل احترام وتقدير إقليمي ودولي، لا سيما في ظل الأوضاع المأساوية التي يعانيها سكان غزة، مؤكداً أن القطاع يحتاج في هذه المرحلة إلى جميع أشكال الدعم الإغاثي والطبي والمعيشي.
وأفاد بأن عمليات الإنزال الجوي الإماراتية التي نقلت آلاف الأطنان من المساعدات أسهمت في إيصال المساعدات إلى مناطق منكوبة يصعب الوصول إليها بوسائل تقليدية.

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