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«إسلامية دبي» تعزّز الشفافية والنزاهة عبر الإبلاغ عن المخالفات

«إسلامية دبي» تعزّز الشفافية والنزاهة عبر الإبلاغ عن المخالفات
6 أغسطس 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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نظّمت إدارة الحوكمة والتدقيق في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورشة عمل تعريفية بسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وذلك في المسرح بالمبنى الرئيسي للدائرة، بحضور عدد من مسؤولي الوحدات التنظيمية في الدائرة، بهدف تسليط الضوء على مضامين هذه السياسة الحيوية ودورها في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية.
وتندرج هذه الورشة ضمن جهود الدائرة لترسيخ ثقافة الإبلاغ، وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ المساءلة والالتزام بأعلى معايير السلوك الوظيفي في مؤسسات القطاع الحكومي.
وقد تناولت الورشة الإطار العام لسياسة الإبلاغ وآليات تنفيذها، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وسرية للمبلّغين من الموظفين وأصحاب المصلحة.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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