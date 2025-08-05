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علوم الدار

«كليفلاند أبوظبي» يقدم العلاج بالتجريف المائي لتضخم البروستات

الابتكار الجديد يحسن المخرجات العلاجية وجودة حياة المرضى (من المصدر)
6 أغسطس 2025 01:04

أبوظبي (وام)

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أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أحد المراكز الطبية التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، توفير علاج مبتكر لتضخم البروستات الحميد عبر إجراء «التجريف المائي - Aquablation»، في خطوة تمثل قفزة نوعية في مجال الرعاية الطبية ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي، وتفتح آفاقاً جديدة لتحسين المخرجات العلاجية وجودة حياة المرضى في دولة الإمارات.
ويمثل العلاج بالتجريف المائي أول تدخل من نوعه في الدولة، يستخدم تقنية نفث الماء الموجهة بالموجات فوق الصوتية والتحكم الروبوتي، لمعالجة تضخم البروستات دون اللجوء إلى الحرارة، مما يقلل بشكل كبير من الآثار الجانبية، ويرفع معايير السلامة والدقة العلاجية.
وأكد الدكتور جورج- باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي واختصاصي جراحة المسالك البولية والروبوت، أن تقديم هذا العلاج يعكس التزام المستشفى المستمر بتوسيع نطاق إمكاناته الطبية، وتوفير أحدث التقنيات العالمية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يمثل إضافة استراتيجية إلى منظومة الرعاية المتقدمة التي يوفرها المستشفى بفضل الدعم المستمر من دائرة الصحة - أبوظبي.
من جهته، أوضح الدكتور وليد حسن، رئيس قسم أمراض المسالك البولية بمعهد التخصصات الجراحية الدقيقة في المستشفى، أن تقنية التجريف المائي تمثل تحولاً جذرياً في علاج تضخم البروستات الحميد، إذ تعالج التحديات المصاحبة للطرق التقليدية بمستويات عالية من الدقة والسلامة.

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