جامعة خليفة تطلق «ماجستير» في إدارة النظم الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، إطلاق برنامج ماجستير العلوم متعدد التخصصات في إدارة النظم الصحية بدءاً من الفصل في الأكاديمي الأول 2025-2026، وذلك بهدف مساعدة طلبة البكالوريوس المستجدين والمتخصصين في اكتساب المهارات التقنية والإدارية الأساسية، لتحقيق مستويات أعلى من المسؤولية في مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص.

ويكتسب الطلبة في هذا البرنامج مجموعة من المهارات في جودة الخدمات وكفاءتها ومرونتها للاستفادة من التطورات العلمية والتقنية.

وسيوفر البرنامج خبرات شاملة في التفكير الخاص بالأنظمة وتحليل البيانات والتحسين والتميز التشغيلي والصحة الرقمية، كما يُركّز على إدارة النظم الصحية الحديثة والمتطور، باستخدام مناهج النظم ومبادئ علم الإدارة.

وسيكتسب الطلبة في هذا البرنامج المهارات اللازمة للاستفادة من التطورات العلمية والتقنية في قطاع الرعاية الصحية باستخدام مستويات متطورة في جودة الخدمات وكفاءتها ومرونتها.

وقال الدكتور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي، في جامعة خليفة: صُمِّمَ برنامج الماجستير في إدارة النظم الصحية في جامعة خليفة لدعم المتخصصين بالمستشفيات ودوائر الصحة الحكومية والعيادات، مع مساعدتهم في الوقت نفسه على تطوير والإشراف على السياسات والإجراءات، التي تضمن سلاسة العمليات وجودة الرعاية، كما يتولى خبراء الهيئة الأكاديمية في الجامعة تدريب الطلبة ومساعدتهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في هذه المجالات.

وسيحظى خريجو البرنامج بالإعداد لتنسيق النظم والسياسات على نحو يتسم بالفاعلية والاضطلاع بدور يتجاوز مهام الإدارة الأساسية والتأثير بصورة إيجابية في جودة رعاية المرضى والأداء الكلي للنظم الصحية.

وتتعاون جامعة خليفة مع العديد من المؤسسات الصحية المرموقة والوزارات المتخصصة في الرعاية الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات على مستوى العالم، وهو ما يفتح آفاقاً لفرص التوظيف والتدريب العملي لطلبة هذا البرنامج.