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علوم الدار

90 مشاركاً في «الشهادات التخصصية للطفولة المبكرة»

90 مشاركاً في «الشهادات التخصصية للطفولة المبكرة»
6 أغسطس 2025 01:03

الشارقة (وام) 

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انطلقت في أكاديمية الشارقة للتعليم فعاليات اللقاء التعريفي لبرنامج الشهادات التخصصية في التعليم للطفولة المبكرة، بمشاركة 90 طالباً من الحاصلين على منح دراسية مقدمة من بنك الاستثمار، ضمن الدفعة الأولى من أصل 187 منحة أعلنت عنها الأكاديمية في فبراير الماضي؛ بهدف تمكين مساعدي الصف وتطوير مهاراتهم المهنية في مجال التعليم المبكر.
ويأتي البرنامج في إطار شراكة استراتيجية بين الأكاديمية وبنك الاستثمار، تم الإعلان عنها خلال الدورة الرابعة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم؛ بهدف دعم جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي.
ويعد البرنامج، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، إحدى المبادرات التعليمية النوعية التي تستند إلى معايير عالمية، وقد تم تصميمه بالتعاون مع جامعة هلسنكي الفنلندية، ليجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب أحدث التوجهات في قطاع التربية المبكرة.

الطفولة المبكرة
الشارقة
الإمارات
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