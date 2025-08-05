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«موارد رأس الخيمة» تنال جائزة «Global Business Outlook»

«موارد رأس الخيمة» تنال جائزة «Global Business Outlook»
6 أغسطس 2025 01:03

رأس الخيمة (وام)

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حصلت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، على جائزة «Global Business Outlook» في فئة الأكثر ابتكاراً في تخطيط السياسات الحكومية لعام 2025 وتقديراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة في إعداد وتطوير وتنفيذ سياسات مبتكرة تعزّز من كفاءة الموارد البشرية في الحكومة.
وأكدت شيخة الحبسي، نائب المدير العام، أن الفوز يعد بمثابة دافع قوي للاستمرار في مسيرة الابتكار في سياسات الموارد البشرية، مشيرة إلى أن التطوير المستمر في السياسات الحكومية يُعد من أولوياتها.
و‎تُمنح الجائزة سنوياً للأفراد والشركات والمنظمات التي حققت ابتكارات استثنائية في مجالات الأعمال والسياسات الحكومية، وتستهدف تكريم الممارسات التي تدفع بعجلة التغيير والتطور في مختلف القطاعات على مستوى العالم.

موارد رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
دائرة الموارد البشرية
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