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علوم الدار

«أوقاف دبي» تُنجز الأعمال الإنشائية لمشروع «وقف متاجر الورقاء»

ريع المشروع مخصص لوقف عموم المساجد في دبي (من المصدر)
6 أغسطس 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع متاجر الورقاء الذي يُخصص ريعه لوقف عموم المساجد في الإمارة، في إطار حملة «أوقاف المساجد».
ويتكّون الوقف من ثمانية متاجر أرضية يقام على أرض بمساحة 19600 قدم مربعة، في منطقة الورقاء الأولى وتبلغ مساحة البناء 6727 قدماً مربعة، بتكلفة إجمالية للإنشاء وقيمة الأرض تبلغ 12 مليون درهم.
وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، إن المشروعات الوقفية التي تنفذها المؤسسة تساهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء أساسي من استراتيجيتها المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة بدبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية، وأجندة دبي الاقتصادية 33، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

أوقاف دبي
الإمارات
دبي
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
الأعمال الإنشائية
الورقاء
الأوقاف
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