شرطة أبوظبي تنظم «ثبات ورماية» لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة الرماية والتطبيقات الميدانية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، فعالية «ثبات ورماية»، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، وبمشاركة أعضاء نادي بركة الدار بالعين، تزامناً مع عام المجتمع، وذلك في ميدان الرماية الافتراضي بمركز شرطة فلج هزاع التابع لقطاع الأمن الجنائي، وبحضور عدد من الضباط وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن الفعالية تعكس حرص القيادة الرشيدة على رعاية كبار المواطنين ودعمهم، باعتبارهم فئة مهمة وشريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تنفذ مبادرات نوعية وفعاليات مجتمعية تسهم في دمج كبار المواطنين، وتعزيز دورهم الإيجابي، ومشيداً بالشراكة المتميزة مع مؤسسة التنمية الأسرية في تنظيم فعاليات نوعية تواكب اهتماماتهم وتلبي احتياجاتهم.

من جهتها، أكدت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن رعاية كبار المواطنين وتمكينهم من المشاركة المجتمعية يمثل إحدى أولويات المؤسسة، مشيرة إلى أن فعالية «ثبات ورماية» تجسد هذا التوجه من خلال إحياء رياضة تراثية أصيلة، وتقديم تجربة تفاعلية تعزز مهاراتهم البدنية والذهنية، وتعكس روح التحدي والإيجابية لديهم، مثمنةً الشراكة البناءة مع شرطة أبوظبي ومستوى التنظيم والتفاعل في بيئة آمنة ومحفزة باستخدام أحدث التقنيات.

بدورهم، أعرب كبار المواطنين عن سعادتهم بالمشاركة في الفعالية، مشيدين بجهود شرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تؤكد حرصها على خدمة جميع فئات المجتمع، وتعزيز الترابط والتلاحم الاجتماعي.

وقدّم النقيب حمد سعيد البلوشي، مدير فرع الرماية الافتراضية، شرحاً عن الخدمات الشرطية والأنظمة الحديثة المعززة بتقنيات الواقع الافتراضي، واطلع كبار المواطنين على تجربة الرماية بالليزر، وشاركوا في مسابقة تنافسية على المراكز الثلاثة الأولى، وتعرفوا على «دورية السعادة» ودورها في نشر التوعية المرورية والأمنية، وتضمنت الفعالية تعريف المشاركين برياضة الرماية كإحدى الرياضات التراثية المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأساس من أسس المهارات العسكرية.