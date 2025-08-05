بلدية دبي تدعم الحملة المجتمعية والإنسانية «ثلاجة الفريج»

دبي (الاتحاد)

شاركت بلدية دبي، ضمن جهود النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، التي أطلقتها «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وبالتعاون مع «سقيا الإمارات» و«بنك الإمارات للطعام»، وذلك دعماً للحملة الهادفة إلى توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتعزيز سلامتهم في مواقع العمل.

وبحضور المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، شارك فريق البلدية بتوزيع عبوات المياه والعصائر والمثلجات على العمال، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به بلدية دبي في دعم المبادرات المجتمعية المتميزة التي تعكس روح التكاتف والتضامن الإنساني التي تميّز المجتمع الإماراتي.

وأكد المهندس مروان بن غليطة أن الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» تعتبر مبادرة ملهمة لما تحمله من أهداف استراتيجية في ترسيخ قيم التراحم والترابط وتوحيد الجهود، حيث تقدم تقدم نموذجاً محفزاً لحشد مشاركة المجتمع بأفراده ومؤسساته في سبيل دعم العمال في هذا الوقت من الصيف، وتقديم رسالة شكر وتقدير لهم من المجتمع لجهودهم في التنمية.