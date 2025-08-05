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علوم الدار

عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للشارقة

عبدالله بن سالم القاسمي لدى ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
6 أغسطس 2025 01:04

الشارقة (وام)

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ترأّس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد صباح أمس «الثلاثاء» في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، ما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل مجلس القضاء الشُّرطي في إمارة الشارقة، برئاسة العميد عمر أحمد سلطان بوالزود، وعضوية كل من، العميد فيصل إبراهيم الشيخ نصار، والعميد الدكتور مقرب خليفة عبدالله المقرب، والعميد عامر أمين محمد الهرمودي، والعميد عبدالرحمن محمد بن عاشور، والعميد حميد عبدالله المشرخ، والمقدم عبيد عبيد الكندي، والنقيب سعيد عبيد محمد النقبي.
واعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق، الذي يدعم أعمال الدائرة وتأديتها لمهامها التي تقع ضمن التخصصات المنوطة بها، ويأتي ضمن أعمال التطوير المستمر للهياكل والأسس التنظيمية لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية، موجهاً أمانته العامة باستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية لعام 2024، الذي تناول أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها المؤسسة، كما سلّط التقرير الضوء على أهم الأنشطة والبرامج المنفذة، التي تدعم استراتيجية المؤسسة وأهدافها الرامية إلى تفعيل رسالة المسجد والارتقاء بمستوى حُفّاظ القرآن الكريم بإمارة الشارقة.
واستعرض التقرير أبرز الأرقام التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد محفظي القرآن الكريم 1179 مُحفظاً ومحفظة، فيما بلغت عدد الحلقات 1465 حلقة قرآنية تستهدف 32636 دارساً ودارسة، إضافة إلى 24 حلقة إقراء تضم 249 منتسباً، وهي متخصصة في منح السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما استعرض التقرير المبادرات المشتركة مع مختلف المؤسسات على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة.
ووجّه المجلس الشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية على جهودها المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل، وتعزيز القيم الإسلامية، مشيداً بجهودها في ترسيخ مفاهيم القرآن الكريم والسنة النبوية بين أفراد المجتمع.

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