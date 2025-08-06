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شرطة أبوظبي و"أبوظبي الأول" ينفذان مبادرة "برد صيفهم" للعمال

شرطة أبوظبي و"أبوظبي الأول" ينفذان مبادرة "برد صيفهم" للعمال
6 أغسطس 2025 15:48

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة "برد صيفهم" للعمال في المواقع الإنشائية بمدينة العين بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وتضمنت توزيع المياه والنظارات الشمسية وواقيات الشمس وبالتنسيق مع فرع الشؤون العمالية بمديرية شرطة منطقة العين.

وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني، اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بفئة العمال وتقدير جهودهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير لافتًا إلى أن المبادرة تأتي تعزيزًا لقيم الإيجابية وتطبيقًا لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد  أفراد المجتمع كافة مشيدًا بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في الوقوف إلى جانب فئة العمال باعتباره واجبًا إنسانيًا من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

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وأكدت مروة آل رحمة رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول الحرص على التعاون مع  شرطة أبوظبي والشركاء من مختلف الجهات الحكومية  في تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف إسعاد العمال باعتبارهم طرفا أساسيًا في عملية الإنتاج وشريكًا فاعلًا في التنمية التي تشهدها الدولة مشيدة بدور العمال الحيوي في مجتمعنا وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
بنك أبوظبي الأول
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