حضانة Odyssey: في طليعة تطبيق منهج ريجيو إميليا Reggio Emilia  التعليمي في دولة الإمارات

في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية المهارات الإنسانية الأصيلة مثل الذكاء العاطفي، والتفكير النقدي، والإبداع، والعمل الجماعي. ومن هذا المنطلق، يحرص منهج ريجيو إميليا المتّبع في روضة أوديسي على تنمية هذه القدرات منذ المراحل المبكرة، مقدماً تجربة تعليمية رائدة تُعد من بين أكثر مناهج التعليم المبكر تطوراً في دولة الإمارات.





وخلافاً للبيئات الرائجة في الحضانة التقليدية، تمنح روضة أوديسي الأطفال مساحة لقيادة استكشافاتهم بأنفسهم، والتعبير عن أفكارهم المعقّدة من خلال وسائل متعددة، وتنمية وعي اجتماعي قوي من خلال علاقات اجتماعية حقيقية.



تقول جانيت غانم، مديرة حضانات أوديسي في دبي: "قد يتمكن الذكاء الاصطناعي من محاكاة المعرفة، لكنه لا يستطيع محاكاة الفضول أو التعاطف أو الخيال. هذه هي الصفات التي نؤمن بأنها ستميز الجيل القادم."

وتضيف: "في أوديسي، نحرص على أن تكون هذه المهارات جزءاً أصيلاً من كل زاوية داخل فصولنا الدراسية".









التعلّم المبكر الذي يبني مهارات المستقبل يشجّع نهج ريجيو إميليا الأطفال على:







· التفكير العميق والمستقل





· التعبير عن الأفكار باستخدام وسائل متعددة





· حلّ المشكلات بشكل تعاوني





· تنمية التعاطف وروح الجماعة





· بناء حس قوي بالاستقلالية وتقدير الذات







في أوديسي، لا يبدأ التعلّم بأوراق العمل، بل بالطين، والضوء، والحركة، والطبيعة. من عروض الدمى ولعب الظلال إلى سرد القصص التشاركي والبستنة، تم تصميم كل تجربة بعناية لمساعدة الأطفال على التعبير، وطرح الأسئلة، وخلق إدراك مشترك للعالم من حولهم.







الأولى من نوعها في المنطقة: تطبيق كامل لنهج ريجيو إميليا في دولة الإمارات





تُعد روضة أوديسي، التي أُسّست من قبل مجموعة "كيدز فيرست"، من أوائل مراكز التعليم المبكر في دولة الإمارات التي تطبّق نهج ريجيو إميليا بشكل كامل، وليس مجرد الاستلهام منه. تتعاون الروضة مع خبراء ريجيو في إيطاليا لتقديم تدريب مستمر للمربين، بما يضمن التزاماً كاملاً بالمنهج التربوي، مما يجعل أوديسي تبرز في مشهد التعليم المبكر في المنطقة.

تقول هدى النداف، مديرة نهج ريجيو إميليا في أوديسي: "ريجيو لا يهيّئ الأطفال للمدرسة فقط، بل يهيّئهم للحياة."

الورشة Atelier: حيث يصبح اللعب مصدرًا قويًا للتعلم





في قلب فلسفة أوديسي التعليمية، يبرز "الأتيليه" كمكان إبداعي غني بالمواد المُعاد تدويرها والطبيعية — مثل الخشب، والأقمشة، وأغطية الزجاجات، والكرتون، والحصى. في هذه البيئة المُلهِمة، يقوم الأطفال بتصميم مدن باستخدام الصناديق، ونحت المشاعر باستخدام الطين، وتأدية عروض مسرحية بأشياء قاموا بتحويلها بأنفسهم.







· لا يُستخدم الطين كأداة حرفية فحسب، بل يُعدّ لغةً للتفكير والتعبير عن المشاعر.





· تتطوّر المشاريع انطلاقًا من تساؤلات الأطفال، مثل "ماذا يحدث للنفايات؟"، ما يقود إلى أسابيع من الاستكشاف في موضوعات مثل الاستدامة، وسرد القصص، وحلّ المشكلات.





· يعمل المربّون كمُرشدين وباحثين وشركاء في التعلّم، وليس كمعلّمين تقليديين، ما يضمن أن تكون رحلة كل طفل فريدة وشخصية بامتياز.





بيئة تعلّم يقودها المجتمع

تتّبع أوديسي نهج "أسلوب القرية" المستوحى من منهج ريجيو إيميليا من خلال إشراك الأهالي كجزء فعّال في العملية التعليمية. تتم دعوة العائلات بانتظام للمشاركة في المشاريع والنقاشات، كما تُعرض في الفصول الدراسية توثيقات تفصيلية لمسيرة تعلّم الأطفال من خلال الصور، والحوارات، والأعمال الفنية. ويُنظر إلى البيئة التعليمية نفسها على أنها "المعلّم الثالث"، إذ يتم تصميمها لتحفيز الفضول، وتشجيع التفاعل، وتعزيز الاستقلالية. فالتعلّم في أوديسي يُبنى بشكل مشترك، ويُلاحظ، ويُعاد النظر فيه، ويُحتفل به.





نتائج تنموية تستمر مدى الحياة





يدعم نهج ريجيو المُتبع في أوديسي تحقيق نتائج تنموية عميقة في مرحلة الطفولة المبكرة، من أبرزها:





· تعزيز مهارات التواصل وسرد القصص.





· تنمية الذكاء العاطفي وروح الانتماء المجتمعي.





· تطوير مهارات التفكير النقدي وحلّ المشكلات.





· إبداع هادف وقدرة على الابتكار.





· بناء ثقة قوية بالنفس، قائمة على الاستقلالية والعمل الجماعي.







منهج ريجيو في أوديسي – لمحة سريعة





· يتعلّم الأطفال كيف يفكّرون، لا بماذا يفكّرون.



·يطرحون الأسئلة، ويجدون الأجوبة بأيديهم.





· يُعبَّر عن التعلّم من خلال "مئة لغة" – من الصلصال إلى الموسيقى والحركة.





· يُدمَج عنصر الطبيعة في الفصول الدراسية لتعزيز الاستقلالية، لا الانضباط القسري.





·التعاون أولويّة، لا التنافس.





· لا يُستمع للأطفال فقط، بل يُفهَمون حقًا.







يعاني كثير من البالغين اليوم من التوتّر والإرهاق ونقص في مهارات التنظيم الذاتي – وهي مهارات نادرًا ما يتم تنميتها في الطفولة. من خلال إعطاء الأولوية للإبداع، والذكاء العاطفي، والمرونة منذ سن مبكرة، يكون الأطفال أكثر استعدادًا للتعامل مع ضغوط الحياة بثقة وتوازن. هذا الأساس لا يؤهلهم فقط للنجاح في حياتهم المهنية مستقبلاً، بل يُعزز كذلك علاقاتهم وصحتهم النفسية بشكل عام.





تضيف غانم: "في أوديسي، الاحترام، والفضول، وحرية التعبير ليست عناصر إضافية، بل هي الأساس. تتحوّل السدادة إلى أنف، والخيط إلى ابتسامة، والريش إلى ذكرى. الفن يصبح لغة – هذه هي ريجيو".







"مادة إعلانية"