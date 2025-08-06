الأربعاء 6 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً
6 أغسطس 2025 18:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والاتربة. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.
يكون الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:43 الجزر الأول عند 07:26 والجزر الثاني عند الساعة.
أما بحر عمان فيكون خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني عند الساعة 20:04 الجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
اكتمال التحضيرات لسلسلة «الكريكيت الدولية» في الشارقة
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 45 33 50 20
دبي 43 35 65 20
الشارقة 43 32 60 25
عجمان 42 33 65 30
أم القيوين 44 29 60 30
رأس الخيمة 44 30 60 30
الفجيرة 34 31 80 60
العـين 44 31 45 20
ليوا 47 33 35 15
الرويس 45 33 70 40
السلع 48 33 75 45
دلـمـا 44 34 80 75
طنب الكبرى / الصغرى 38 32 85 65
أبو موسى 38 32 85 65

 

المصدر: وام
الطقس
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
أحوال الطقس
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
اليوم 20:00
أسطورة فرايبورج لا يعرف التأقلم مع الحياة!
الرياضة
أسطورة فرايبورج لا يعرف التأقلم مع الحياة!
اليوم 19:51
تصاعد الدخان من حريق غابات في تاريفا جنوب إسبانيا (وكالات)
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
اليوم 19:50
الحكم الشهير في ألمانيا يعتزل «الصافرة»!
الرياضة
الحكم الشهير في ألمانيا يعتزل «الصافرة»!
اليوم 19:49
30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول
اقتصاد
30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©