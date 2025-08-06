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«الوطنية لحقوق الإنسان» تعقد ورشة تعريفية متخصصة

المشاركون في الورشة في صورة جماعية (من المصدر)
7 أغسطس 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية، عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تعريفية  لقيادات من شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وذلك في إطار التنسيق المشترك وتعزيز أطر التعاون المؤسسي مع جهات إنفاذ القانون.
وقدم الورشة كل من: الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام لـ«الهيئة»، وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، وبحضور سعيد الأحبابي، من مكتب الأمين العام، وكليثم الكعبي، من المركز الإعلامي.
وتأتي الورشة في سياق الاستعداد لتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية الدورية، وبناء شراكات فعالة مع الجهات الشرطية، وتنسيق الجهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واستعرضت «الهيئة»، خلال الورشة، منهجية الزيارات الميدانية، وأكدت أهمية التعاون والتكامل مع الأجهزة الشرطية، بما يضمن تعزيز الحقوق المكفولة قانوناً، ويدعم التزامات الدولة في هذا المجال.

وزارة الداخلية
الإمارات
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
شرطة دبي
الإدارة العامة لحقوق الإنسان
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