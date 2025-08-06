الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

61 طالباً في 5 حلقات بمبادرة «مطوع الفريج»

61 طالباً في 5 حلقات بمبادرة «مطوع الفريج»
7 أغسطس 2025 01:05

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا
أكاذيب «سلطة بورتسودان».. محاولات يائسة لتغطية الإخفاقات الداخلية

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن أبرز نتائج مبادرتها المجتمعية «مطوع الفريج»، والتي هدفت إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومرخصة لتحفيظ القرآن الكريم وغرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلبة المواطنين، ضمن محيطهم السكني، حيث شهدت المبادرة تنظيم 5 حلقات قرآنية أشرف عليها 5 محفّظين أكفاء، وبلغ عدد المنتسبين 61 طالباً، ما يعكس تجاوباً مجتمعياً لافتاً.
وأكد عمر استادي، مسؤول مبادرة مطوع الفريج، أن المبادرة ساهمت في استقطاب الطلبة المواطنين وتعزيز التزامهم، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على تقديم الحلقات القرآنية كمساحة تربوية متكاملة.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
الإمارات
القرآن الكريم
تحفيظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
آخر الأخبار
أحياء سكنية مدمرة بالكامل في مخيم جباليا بغزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
7 أغسطس 2025
مسلح من «حزب الله» يطلق الرصاص في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. الاستقرار والإصلاح رهن بحصر السلاح بيد الدولة
7 أغسطس 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
انهيار شبه كامل للنظام الصحي في غزة
7 أغسطس 2025
فلسطينيون يجهزون شباك الصيد على شاطئ قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 صياداً فلسطينياً ويطالب بإخلاء حي الزيتون
7 أغسطس 2025
أحد أفراد الأمن السوري خلال ضبط عبوة ناسفة
الأخبار العالمية
سوريا.. إحباط مخطّط إرهابي لتفجير كنيسة في طرطوس
7 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©