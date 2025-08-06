61 طالباً في 5 حلقات بمبادرة «مطوع الفريج»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن أبرز نتائج مبادرتها المجتمعية «مطوع الفريج»، والتي هدفت إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومرخصة لتحفيظ القرآن الكريم وغرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلبة المواطنين، ضمن محيطهم السكني، حيث شهدت المبادرة تنظيم 5 حلقات قرآنية أشرف عليها 5 محفّظين أكفاء، وبلغ عدد المنتسبين 61 طالباً، ما يعكس تجاوباً مجتمعياً لافتاً.

وأكد عمر استادي، مسؤول مبادرة مطوع الفريج، أن المبادرة ساهمت في استقطاب الطلبة المواطنين وتعزيز التزامهم، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على تقديم الحلقات القرآنية كمساحة تربوية متكاملة.