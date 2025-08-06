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علوم الدار

525 حافظاً يجتازون المرحلة الأولى لـ«دبي الدولية للقرآن»

525 حافظاً يجتازون المرحلة الأولى لـ«دبي الدولية للقرآن»
7 أغسطس 2025 01:15

دبي (وام)

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اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرحلة التحكيم المبدئية بين حفظة وحافظات كتاب الله المتقدمين للمسابقة في دورتها الـ28 لعام 2026، حيث كانت الجائزة قد تلقت 5618 طلب مشاركة من 105 دول في مختلف قارات العالم، 30 % منها في فرع جائزة الإناث.
وأعلنت الجائزة عن اختيار 525 من حفظة القرآن الكريم، بينهم 373 حافظاً في فرع الذكور، و152 حافظة في فرع الإناث، للانتقال إلى مرحلة التحكيم الثانية، وذلك بعد أن خضعت جميع طلبات المتقدمين والمتقدمات للمشاركة في الجائزة وتلاواتهم المسجّلة للتقييم الأولي الذي استمر خلال الفترة من 1 - 31 يوليو الماضي، بناءً على أحكام التجويد وحُسن الأداء، ووفق آليات وضوابط ومعايير دقيقة وعادلة. مضيفة أنه تم اختيار أفضل الأصوات والأكثر تميزاً، للانتقال إلى المرحلة الثانية من التصفيات عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر بين لجنة التحكيم وحفظة كتاب الله.

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
الإمارات
دبي
جائزة دبي للقرآن الكريم
مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم
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