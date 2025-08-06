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علوم الدار

«صيفك على كيفك» يختتم فعالياته برأس الخيمة

مشاركة الطلبة في إحدى فعاليات «صيفك على كيفك»
7 أغسطس 2025 01:05

رأس الخيمة (الاتحاد)

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اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، المعسكر الصيفي الثالث عشر «صيفك على كيفك»، والذي امتد على مدار أربعة أسابيع، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية، وذلك في كل من المقر الرئيسي للجمعية برأس الخيمة وفرعها في الرمس. 
وركّز المعسكر على ترسيخ سبعة محاور استراتيجية شكّلت الأساس لمحتواه التعليمي، وهي الاستدامة البيئية، الانتماء والهوية الوطنية، التمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي، الابتكار والإبداع والاكتشافات العلمية، القيادة وبناء الشخصية، الاستعداد للمستقبل، والريادة المجتمعية.
وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية أن المعسكر الصيفي، محطة مجتمعية سنوية ضمن برامج الجمعية، تهتم بصقل شخصيات الأجيال الناشئة، واستثمار أوقات الإجازة المدرسية في تطوير مهاراتهم، مضيفاً: نسعى لأن تكون كل ورشة، وكل نشاط، وكل تجربة ضمن المعسكر، فرصة لغرس القيم الوطنية والإنسانية العميقة في نفوس المشاركين.

جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
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