«الخارجية» تنظم ورشاً تعريفية خاصة بمركز العمليات

أبوظبي (وام)

نظَّمت وزارة الخارجية المرحلة الأولى من سلسلة الورش التعريفية الخاصة بمركز العمليات، في إطار جهودها لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، وتسليط الضوء على جاهزيتها في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وشملت المرحلة الأولى من الورش خمس مجموعات من ممثلي البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، حيث هدفت إلى تسليط الضوء على القدرات العملياتية لوزارة الخارجية، وأفضل الممارسات العالمية التي تطبقها في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما تضمّنت الورش استعراضاً لآليات عمل مركز العمليات خلال مختلف مراحل الاستجابة، بدءاً من الاستعداد المبكر، مروراً بمرحلة التعامل مع الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وصولاً إلى مرحلة التعافي، بالإضافة إلى عرض أبرز عمليات الإجلاء التي نفّذتها الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتأتي هذه الورش في إطار مستهدفات استراتيجية وزارة الخارجية، الرامية إلى تكريس مبدأ الشفافية، وتعزيز الشراكات البنّاءة مع البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويدعم فرص التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات والمعارف.