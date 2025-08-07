الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد يبحث مع سفير سلوفاكيا تعزيز التعاون

عمار بن حميد يبحث مع سفير سلوفاكيا تعزيز التعاون
7 أغسطس 2025 14:28

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، سعادة بافول بانيس، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسعادة السفير السلوفاكي، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا.

 

أخبار ذات صلة
25 شوطاً تدشّن منافسات «الإيذاع» في مهرجان العين للهجن
محمد بن راشد يلتقي عدداً من اللواءات المتقاعدين في شرطة دبي

وبحث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مع سعادة بافول بانيس، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. من جهته، توجه سعادة السفير السلوفاكي والوفد المرافق له، بخالص الشكر والتقدير لسمو ولي عهد عجمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالنهضة التي تشهدها إمارة عجمان في مختلف المجالات. حضر اللقاء، الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري في عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

المصدر: وام
سلوفاكيا
الإمارات
عمار بن حميد النعيمي
آخر الأخبار
25 شوطاً تدشّن منافسات «الإيذاع» في مهرجان العين للهجن
الرياضة
25 شوطاً تدشّن منافسات «الإيذاع» في مهرجان العين للهجن
اليوم 16:03
«السوبر كمبيوتر»: ليفربول الأقرب لـ«البريميرليج» وسيتي يتراجع ويونايتد مهدّد بالهبوط!
الرياضة
«السوبر كمبيوتر»: ليفربول الأقرب لـ«البريميرليج» وسيتي يتراجع ويونايتد مهدّد بالهبوط!
اليوم 16:00
محمد بن راشد يلتقي عدداً من اللواءات المتقاعدين في شرطة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي عدداً من اللواءات المتقاعدين في شرطة دبي
اليوم 15:58
«الإمارات للدرّاجات» يواصل التألق بانتصارات مولانو وكريستين
الرياضة
«الإمارات للدرّاجات» يواصل التألق بانتصارات مولانو وكريستين
اليوم 15:45
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
اليوم 15:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©