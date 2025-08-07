الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع غداً

الطقس المتوقع غداً
7 أغسطس 2025 17:56

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 00:25 والجزر الأول عند 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.
بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 20:51 والجزر الأول عند الساعة 15:45والجزر الثاني عند الساعة 03:33.

المصدر: وام
الطقس المتوقع غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:56
علوم الدار
بعثة الإمارات في باريس توجه تنبيها لمواطني الدولة في فرنسا
اليوم 17:52
