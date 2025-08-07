الطقس المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 00:25 والجزر الأول عند 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 20:51 والجزر الأول عند الساعة 15:45والجزر الثاني عند الساعة 03:33.