الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا

7 أغسطس 2025 19:34

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنه بحث مع فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «خلال لقائنا اليوم في موسكو، بحثت مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، والعمل المشترك لتعزيزها بما يخدم تطلعاتنا التنموية المشتركة. نهج الإمارات الراسخ والمتواصل دعم التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي لمصلحة جميع الدول وشعوبها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
