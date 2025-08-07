الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
7 أغسطس 2025 20:28

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وإمكانات تطويرها على جميع المستويات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، في الكرملين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى روسيا الاتحادية.

واستعرض سموه والرئيس الروسي، خلال الجلسة، مسارات تطور التعاون الإماراتي  الروسي خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والفضاء والطاقة وغيرها من الجوانب التي تخدم أولويات التنمية في البلدين انطلاقاً من حرصهما على مواصلة تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن العلاقات الإماراتية  الروسية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين، وتستند إلى إرث عريق من التعاون البنّاء والعمل المشترك يمتد إلى أكثر من خمسة عقود، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم وتعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع شعوب العالم.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي، خلال الجلسة، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أكد سموه نهج دولة الإمارات الثابت في العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في العالم بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية لمختلف النزاعات والصراعات على المستويين الإقليمي والعالمي. 
وتطرق الجانبان إلى أهمية القمة العربية - الروسية التي تعقد خلال شهر أكتوبر المقبل والتي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين في تعزيز علاقات روسيا مع العالم العربي.

واستعرض سموه والرئيس الروسي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.
كما جدد صاحب السمو رئيس الدولة شكره وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل عمليات الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والتي شملت أكثر من أربعة آلاف أسير، مؤكداً استعداد الإمارات لبذل أي جهد إضافي في هذا الشأن الإنساني. 

من جانبه، رحب فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بصاحب السمو رئيس الدولة في روسيا، معرباً عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات، وتسفر عن نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد فخامته أن روسيا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الإماراتي - الروسي يشهد نمواً ملحوظاً خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات.
وأقام فخامة الرئيس الروسي مأدبة غداء تكريماً لسموه والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى الكرملين في وقت سابق حيث كان في استقباله فخامة الرئيس الروسي، حيث عزف السلام الوطني للبلدين، وصافح سموه كبار مستقبليه، فيما صافح الرئيس الروسي الوفد المرافق لسموه. 
كما وقع البلدان على هامش الزيارة «اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار».

أخبار ذات صلة
الإعلان عن برنامج «ترايثلون دبي تي 100» العالمية
«عربي الشطرنج» يعلن نتائج بطولة السيدات

وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومن الجانب الروسي معالي ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية.

وتعد «اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار» بين الإمارات وروسيا خطوة مكملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي - والذي يضم في عضويته كلاً من: أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان إضافة إلى روسيا. فيما توفر إطاراً ثنائياً خاصاً للتعاون مع روسيا، يركز على الخدمات والاستثمار بما يشمل مجالات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية وغيرها.

كما وقع معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي أندريه نيكيتين وزير النقل الروسي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البري بين الجانبين.

حضر جلسة المحادثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

 كما حضرها من الجانب الروسي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة موسكو في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى روسيا حيث رافقت طائرة سموه طائرات عسكرية خلال مغادرته الأجواء الروسية تحية لسموه.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فلاديمير بوتين
الشراكة الاستراتيجية
روسيا
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
علوم الدار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
اليوم 19:34
الإعلان عن برنامج «ترايثلون دبي تي 100» العالمية
الرياضة
الإعلان عن برنامج «ترايثلون دبي تي 100» العالمية
اليوم 22:10
«براند فاينانس»: «أدنوك» سادس «أعلى علامة تجارية من حيث القيمة» بقطاع الطاقة
اقتصاد
«براند فاينانس»: «أدنوك» سادس «أعلى علامة تجارية من حيث القيمة» بقطاع الطاقة
اليوم 22:08
«عربي الشطرنج» يعلن نتائج بطولة السيدات
الرياضة
«عربي الشطرنج» يعلن نتائج بطولة السيدات
اليوم 22:07
منصور بن زايد يستقبل سفير أوكرانيا بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل سفير أوكرانيا بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©