«نقل عجمان» تنظم ملتقى الشركاء لتعزيز التكامل المؤسسي

عجمان (وام)

نظّمت هيئة النقل في عجمان، ملتقى الشركاء والموردين لعام 2025، بمشاركة أكثر من 20 جهة من الشركاء الحكوميين والموردين من داخل إمارة عجمان وخارجها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ نهج التعاون الفعّال، وفي إطار التزامها بمبادئ تصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات حكومية مرنة وفعّالة.

ويهدف الملتقى إلى إشراك الشركاء والموردين في عملية تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، بما يعكس حرص الهيئة على تحقيق الشفافية والعمل التشاركي، وتعزيز جودة الحياة من خلال تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها. وتم خلال الملتقى استعراض أبرز خدمات المتعاملين، التي تم تصفيرها.

وأكد عمر محمد لوتاه، مدير عام الهيئة، حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء وتمكينهم من الإسهام في تطوير الخطط والمشاريع ذات الأثر التنموي.

وأضاف أن ملتقي الشركاء يمثل دعامة أساسية في تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام في الإمارة.