الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقل عجمان» تنظم ملتقى الشركاء لتعزيز التكامل المؤسسي

«نقل عجمان» تنظم ملتقى الشركاء لتعزيز التكامل المؤسسي
8 أغسطس 2025 01:11

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات وروسيا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات
«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر

نظّمت هيئة النقل في عجمان، ملتقى الشركاء والموردين لعام 2025، بمشاركة أكثر من 20 جهة من الشركاء الحكوميين والموردين من داخل إمارة عجمان وخارجها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ نهج التعاون الفعّال، وفي إطار التزامها بمبادئ تصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات حكومية مرنة وفعّالة.
ويهدف الملتقى إلى إشراك الشركاء والموردين في عملية تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، بما يعكس حرص الهيئة على تحقيق الشفافية والعمل التشاركي، وتعزيز جودة الحياة من خلال تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها. وتم خلال الملتقى استعراض أبرز خدمات المتعاملين، التي تم تصفيرها.
وأكد عمر محمد لوتاه، مدير عام الهيئة، حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء وتمكينهم من الإسهام في تطوير الخطط والمشاريع ذات الأثر التنموي.
وأضاف أن ملتقي الشركاء يمثل دعامة أساسية في تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام في الإمارة.

ملتقى الشركاء
الإمارات
عجمان
هيئة النقل
ملتقى الموردين
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
8 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من مؤسسة غزة الإنسانية (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
8 أغسطس 2025
صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
8 أغسطس 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي في شوارع صنعاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
8 أغسطس 2025
انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية لضبط الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
‏لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
8 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©