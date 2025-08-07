«أومني هَب» بكهرباء ومياه دبي يحصل على علامة المطابقة الأوروبية (CE)

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أنّ جهاز «أومني هَب (OmniHub)» لإنترنت الأشياء حصل على شهادة المطابقة الأوروبية CE للصحة والسلامة والبيئة.

وقد اجتاز «أومني هَب» جميع اختبارات الاعتماد في دورة تطوير واحدة شملت مرحلة الفكرة والتسليم والصيانة، متفوقاً على المعايير القياسية في القطاع.

وأشار المركز إلى الميزات المتقدمة للجهاز، ولا سيما قدرته على الاتصال بالقمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات-1» مما يمهد الطريق للتطبيقات الميدانية.

وقد تم تطوير «أومني هَب» وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة ضمن برنامج الفضاء «سبيس دي» التابع للهيئة بهدف ربط المجسات الأرضية بالأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية.

وقد جرى تصميم وتصنيع الجهاز في مركز البحوث والتطوير، بما في ذلك هيكله المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وقد تم تشغيل عدة أجهزة «أومني هَب» في الميدان لأكثر من ستة أشهر، وأثبتت بفعالية قدرتها على تلبية الاحتياجات التشغيلية لمختلف وحدات الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويظهر ذلك موثوقية «أومني هَب» وتنوعه وفعاليته في التطبيقات الواقعية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل بيئة الابتكار والتميّز التي توفرها الهيئة، أصبح مركز البحوث والتطوير محرّكاً رئيساً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 ودعم الصناعة الفضائية بمختلف أنشطتها الحكومية والتجارية والعلمية».