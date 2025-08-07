الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإعلام الإبداعي» توقّع شراكات مع مؤسسات أكاديمية

صورة جماعية خلال توقيع مذكرات التفاهم (من المصدر)
8 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت هيئة الإعلام الإبداعي، مذكرات تفاهم مع جامعة أبوظبي، وجامعة العين، وجامعة زايد، كما مدّدت الهيئة شراكتها القائمة مع كليات التقنية العليا، في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الأجيال القادمة من الموهوبين والمبدعين، والربط بين مخرجات القطاع الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.
وبموجب اتفاقيات التفاهم، تقوم جامعة أبوظبي، وجامعة العين، وكليات التقنية العُليا، بمنح اعتمادات أكاديمية رسمية لطلابها المشاركين في أكاديمية CNN، مما يعكس ثقة المؤسسات التعليمية في البرامج التخصصية التي تقدمها هيئة الإعلام الإبداعي وفي فرص التدريب العملي التي تسهم في تعزيز جاهزية الطلاب للانضمام في سوق العمل. 
وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تطوير المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: يمُثّل شبابنا حجر الأساس لمستقبل الصناعات الإبداعية، ونعمل باستمرار على دعمهم وتمكينهم لتحقيق طموحاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التقدّم المستدام.
وأضافت: يُعدّ التعاون مع مؤسّسات تعليمية رائدة في دولة الإمارات، والاعتراف بمبادرات مثل أكاديمية CNN، خطوة محورية لرفد سوق العمل بخريجين وخريجات يمتلكون أدوات الابتكار، من خلال توفير بيئة حاضنة وملهمة، تُسهم في ازدهار الجيل القادم من المبدعين.
ومن جهته، قال الأستاذ الدكتور عامر قاسم، نائب مدير جامعة العين:  تُجسد هذه الشراكة أهمية بناء علاقات استراتيجية بين جامعة العين والمؤسسات المحلية الرائدة. وتُعد هيئة الإعلام الإبداعي شريكاً استراتيجيًا ومحورياً لكلية الاتصال والإعلام في الجامعة.
قالت سمية عبدالعزيز الحوسني، نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل في كليات التقنية العليا: «نلتزم في كليات التقنية العليا برفد طلابنا بالمهارات والخبرات والعلاقات المهنية التي تؤهلهم للنجاح في مشهد الصناعات الإبداعية المتطور. وستوفر هذه الشراكة المعزّزة مع هيئة الإعلام الإبداعي لطلبة الإعلام وخريجينا فرصاً غير مسبوقة للتدريب العملي، والحصول على شهادات مهنية، والدخول المباشر إلى سوق العمل في القطاع الإبداعي».
وقال علي رضا حاج حسيني، رئيس أكاديمية CNN ونائب رئيس مكتب CNN في أبوظبي: «لطالما كانت رؤية أكاديمية CNN تتمحور حول اكتشاف ورعاية الصحفيين الشباب وصنّاع المحتوى، وتمكينهم من المهارات والمعرفة». مُضيفاً «نحن متحمسون لمواصلة توسيع هذه الشبكة وتعزيز ارتباطنا بالمجتمعين الأكاديمي والإبداعي في دولة الإمارات من خلال دمج مناهج أكاديمية CNN في البرامج الأكاديمية في هذه الجامعات الأربع».
من جانبه، قال البروفيسورغسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يعكس تعاوننا مع هيئة الإعلام الإبداعي التزامنا المشترك برعاية المواهب وتمكين الجيل القادم من رواة القصص وصانعي المحتوى ومبتكري المحتوى الرقمي. ونهدف معاً إلى رفد طلابنا بتجارب تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية في هذا المجال، مما يزودهم بالأدوات اللازمة للقيادة والإلهام في المشهد الإعلامي الإبداعي في أبوظبي وخارجها».

