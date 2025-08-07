الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نبض الفلاح».. نموذج ناجح للتلاحم الاجتماعي في أبوظبي

جانب من فعاليات المركز (من المصدر)
8 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وروسيا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات
«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر

من خلال تقديم واستضافة مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة المجتمعية، سجّل مركز «نبض الفلاح»، التابع لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إنجازاً نوعياً يعكس الإقبال الواسع على المراكز المجتمعية في الإمارة، حيث استقبل منذ افتتاحه في فبراير 2025 أكثر من 11.500 زائر.
وخلال فترة قصيرة، رسّخ المركز مكانته كمنصة مجتمعية حيوية للتواصل بين الأجيال، وتعزيز التلاحم الأسري، وتفعيل المشاركة الإيجابية لدى كافة فئات المجتمع.
وتتماشى هذه الجهود مع مستهدفات «عام المجتمع»، حيث تُعد مراكز «نبض» منصات حيوية تعزز المشاركة المجتمعية، وتتيح للأفراد من مختلف الأعمار فرص تطوير المهارات والمشاركة في مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي.
وخلال الأشهر الأولى من افتتاح مركز «نبض الفلاح»، شهد المركز تنظيم 109 برامج و 217 جلسة مجتمعية، بالتعاون مع 38 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، انعكاساً لحجم التفاعل المجتمعي والإقبال على المشاركة في الأنشطة التي يقدمها المركز.
وتمثل تجربة «نبض الفلاح» نموذجاً حيوياً لما يمكن أن تقدمه المراكز المجتمعية في تعزيز الروابط الاجتماعية.

التفاعل الإيجابي
وأكّد الإقبال الكبير على البرامج والجلسات المجتمعية حجم التفاعل الإيجابي من أفراد المجتمع مع مركز «نبض الفلاح»، حيث وجد الزوّار في المركز مساحة تنبض بالتواصل والمشاركة، وتبادل الخبرات والمعارف. 
وقد ساهم عدد من الشركاء في إثراء برامج المركز بمبادرات نوعية متخصصة، من بينهم دائرة الثقافة والسياحة، التي قدمت فعاليات تراثية وثقافية متنوعة، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» التي ركزت على تعزيز مفاهيم المساهمة والمسؤولية المجتمعية والتطوع، إلى جانب مؤسسة الإمارات التي نظّمت برامج تنموية للشباب، ومؤسسة التنمية الأسرية التي فعّلت جلسات تعزز التماسك الأسري تستهدف كبار المواطنين.
كما شاركت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في تقديم جلسات يومية لفئات محددة لتمكين الأفراد اجتماعياً، بينما قدّمت هيئة أبوظبي للتراث ورشاً تدريبية لفن «اليولة» للأطفال بهدف ترسيخ القيم الثقافية والوطنية.
ومن جهتها، نظّمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سلسلة من الفعاليات الموجهة للأطفال ضمن مبادرة «مجلسنا»، في حين قدمت مؤسسة المباركة ورش عمل شبابية ضمن مبادرة «المغاوير». كذلك، ساهمت جمعية المرأة سند الوطن في تنفيذ جلسات تهدف إلى دعم النساء وتمكينهن من المشاركة المجتمعية الفاعلة.

التواصل والتكافل
وفي هذا السياق، أكد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، أن مركز «نبض» استطاع خلال فترة قصيرة إحداث أثر اجتماعي ملموس، من خلال تعزيز الروابط الأسرية وتوفير بيئة محفّزة قائمة على التعاون والانتماء.

مساحات تفاعلية
وكانت دائرة تنمية المجتمع قد وقعت اتفاقية مع دائرة البلديات والنقل لتوسيع نطاق مراكز نبض المجتمعية في الإمارة، بهدف تعزيز البنية التحتية الاجتماعية من خلال توفير مساحات تفاعلية تحتضن أنشطة متنوّعة تلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتُسهم في ترسيخ قيم التلاحم والترابط.
وتمثِّل هذه المراكز إضافة نوعية في القطاع الاجتماعي، حيث توفِّر بيئة محفِّزة لتعزيز المشاركة والمساهمة المجتمعية.

الإمارات
أبوظبي
دائرة تنمية المجتمع
التلاحم الاجتماعي
التلاحم المجتمعي
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
8 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من مؤسسة غزة الإنسانية (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
8 أغسطس 2025
صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
8 أغسطس 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي في شوارع صنعاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
8 أغسطس 2025
انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية لضبط الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
‏لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
8 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©