سفير الإمارات يلتقي الأمينة العامة لرابطة دول الكاريبي

بورت أوف سبين (وام)

التقى هزاع الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، نويمي إسبينوزا مدريد، الأمينة العامة المعينة حديثاً لرابطة دول الكاريبي، وذلك في مقر أمانة الرابطة، في إطار زيارة رسمية يجريها لجمهورية ترينيداد وتوباغو.

وأكد هذا اللقاء، التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز علاقاتها مع دول منطقة الكاريبي، وحرص الدولة على توسيع آفاق التعاون في مجالات مثل التنمية المستدامة والتبادل الثقافي.

وأشار السفير الكعبي، خلال الاجتماع، إلى العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع رابطة الدول الكاريبية، ولاسيما منذ حصولها على صفة مراقب في مارس 2017، معتبراً ذلك جزءاً من التزامها الأوسع بدعم أولويات التنمية في المنطقة.

وسلط الضوء على الأهداف المشتركة، في الحفاظ على النظم البيئية البحرية، والنهوض بالسياحة المستدامة، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة.

ويأتي اللقاء، في إطار دور دولة الإمارات كشريك لرابطة الدول الكاريبية، حيث ناقش السفير الكعبي والأمينة العامة مبادرات مشتركة وبرامج تبادل واستثمارات في الطاقة النظيفة، مشيرين إلى جهود سابقة، مثل صندوق الطاقة المتجددة بين دولة الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي، الذي أطلق عام 2017.