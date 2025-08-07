الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مسؤولون من 17 دولة يطّلعون على تجربة الإمارات في الجاهزية

المشاركون في البرنامج ونخبة من القيادات الحكومية في صورة جماعية خلال زيارة ميدانية (من المصدر)
8 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد) 

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات ميدانية وورش عمل معرفية، لنخبة من القيادات الحكومية يمثلون 17 دولة من مختلف أنحاء العالم، ضمن فعاليات «البرنامج القيادي الدولي للأمن والسلامة وإدارة الأزمات». 
وتعرّف المشاركون خلال الفعاليات على التجارب الإماراتية الرائدة في مجالات الأمن، والسلامة العامة، وإدارة الأزمات، إلى جانب استكشاف أفضل الممارسات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز الجاهزية والاستجابة الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رحلة معرفية تخصصية امتدت على مدار خمسة أيام، تضمنت 777 ساعة من العمل التفاعلي، و18 اجتماعاً رسمياً، و15 زيارة ميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات.
وخلال البرنامج، التقى المشاركون 60 خبيراً ومسؤولاً إماراتياً من مختلف القطاعات، مما وفر لهم منصة غنية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة الأمنية، وإدارة الطوارئ، والاستعداد الاستراتيجي، ومختلف جوانب العمل والتحديث الحكومي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي الدولي في مجالات الأمن والسلامة، وتوفير منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وإثراء التجارب المتنوعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الإماراتية في عدد من المحاور، ضمن جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة الحكومية، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول.
وتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات الاتحادية والمحلية.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن تجربة دولة الإمارات في التكامل بين الأداء الحكومي المتقدم والتطور التكنولوجي، أسهمت في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الحكومات جاهزية للمستقبل.
وقال لوتاه، إن البرنامج القيادي الدولي للأمن والسلامة وإدارة الأزمات، يجسد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون المعرفي مع مختلف دول العالم ضمن منصة عالمية لتبادل الخبرات ورسم مستقبل العمل الحكومي.

الإمارات
التبادل المعرفي
وزارة شؤون مجلس الوزراء
عبد الله لوتاه
