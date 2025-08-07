إطلاق الدورة الـ 31 من «الشارقة للتميز التربوي»

الشارقة (وام)

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدورة الـ 31 من جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز ثقافة التميز التربوي، ودعم الكفاءات التعليمية وتكريم أصحاب الإنجازات النوعية في القطاع التربوي.

وتشمل الجائزة فئتين رئيسيتين: فئة الأفراد المتميزين، وتضم القائد التربوي، والمعلم، ومعلم التعليم الدامج، والطالب من الصف الثالث حتى الثاني عشر، والطلاب من أصحاب الهمم، وولي الأمر، والوظائف الداعمة.

أما فئة المؤسسات المتميزة، فتضم الحضانة والمدرسة والمؤسسات الداعمة للتعليم، إلى جانب جائزة استثنائية هي «جوهرة اللغة العربية»، تأكيداً على دور الجائزة في صون الموروث اللغوي وتعزيز اللغة العربية.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الجائزة تواكب رؤية الإمارة في بناء منظومة تعليمية شاملة ومستدامة، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.