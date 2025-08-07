الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق الدورة الـ 31 من «الشارقة للتميز التربوي»

إطلاق الدورة الـ 31 من «الشارقة للتميز التربوي»
8 أغسطس 2025 01:11

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات وروسيا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات
«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدورة الـ 31 من جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز ثقافة التميز التربوي، ودعم الكفاءات التعليمية وتكريم أصحاب الإنجازات النوعية في القطاع التربوي.
وتشمل الجائزة فئتين رئيسيتين: فئة الأفراد المتميزين، وتضم القائد التربوي، والمعلم، ومعلم التعليم الدامج، والطالب من الصف الثالث حتى الثاني عشر، والطلاب من أصحاب الهمم، وولي الأمر، والوظائف الداعمة.
أما فئة المؤسسات المتميزة، فتضم الحضانة والمدرسة والمؤسسات الداعمة للتعليم، إلى جانب جائزة استثنائية هي «جوهرة اللغة العربية»، تأكيداً على دور الجائزة في صون الموروث اللغوي وتعزيز اللغة العربية.
وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الجائزة تواكب رؤية الإمارة في بناء منظومة تعليمية شاملة ومستدامة، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

هيئة الشارقة للتعليم الخاص
محدثة الهاشمي
الإمارات
الشارقة
جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
8 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من مؤسسة غزة الإنسانية (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
8 أغسطس 2025
صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
8 أغسطس 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي في شوارع صنعاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
8 أغسطس 2025
انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية لضبط الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
‏لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
8 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©