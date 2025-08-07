الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تواصل إغاثة غزة.. الإنزال الجوي الـ65 للمساعدات وإدخال أكثر من 500 طن من المواد الغذائية إلى القطاع

عملية الفارس الشهم 3
7 أغسطس 2025 21:03

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إغاثة قطاع غزة عبر تنفيذ الإنزال الجوي للمساعدات رقم 65 ضمن عملية طيور الخير، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا وبلجيكا.
واستهدفت عملية طيور الخير، التابعة لعملية الفارس الشهم 3، المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، حاملة على متن طائراتها مواد غذائية وإمدادات إنسانية تمثل شريان حياة للأسر المحتاجة.
وارتفع إجمالي ما تم إنزاله جوا من المساعدات إلى أكثر من 3862 طناً، في سعي دولة الإمارات إلى تقديم كافة المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق.
وبينما حلّقت الطائرات في السماء، كانت القوافل تتحرك على الأرض، حيث أدخلت الإمارات اليوم 21 شاحنة محمّلة بأكثر من 500 طن من المساعدات الغذائية عبر المعابر، في خطوة تعكس اتساع نطاق التحرك الإماراتي لدعم غزة من الجو والبر.
وأكدت دولة الإمارات استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر مواصلة تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين وصول المساعدات بطرق سريعة وفعالة.

أخبار ذات صلة
الإعلان عن برنامج «ترايثلون دبي تي 100» العالمية
«عربي الشطرنج» يعلن نتائج بطولة السيدات
المصدر: وام
الإمارات
إنزال جوي
مساعدات غذائية
قطاع غزة
غزة
قافلة مساعدات
آخر الأخبار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
علوم الدار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
اليوم 19:34
الإعلان عن برنامج «ترايثلون دبي تي 100» العالمية
الرياضة
الإعلان عن برنامج «ترايثلون دبي تي 100» العالمية
اليوم 22:10
«براند فاينانس»: «أدنوك» سادس «أعلى علامة تجارية من حيث القيمة» بقطاع الطاقة
اقتصاد
«براند فاينانس»: «أدنوك» سادس «أعلى علامة تجارية من حيث القيمة» بقطاع الطاقة
اليوم 22:08
«عربي الشطرنج» يعلن نتائج بطولة السيدات
الرياضة
«عربي الشطرنج» يعلن نتائج بطولة السيدات
اليوم 22:07
منصور بن زايد يستقبل سفير أوكرانيا بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل سفير أوكرانيا بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©