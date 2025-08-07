الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحاد لحقوق الإنسان» ترفض ادعاءات «سلطة بورتسودان»

شعار جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
8 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وروسيا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات
«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر

أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ«سلطة بورتسودان»، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وأكدت الجمعية أمس، أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين.  
وشددت الجمعية على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.  
وذكّرت الجمعية بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد على 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع. 
ودعت الجمعية المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين من دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
الإمارات
بورتسودان
السودان
أزمة السودان
الشعب السوداني
الجيش السوداني
القوات المسلحة السودانية
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
8 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من مؤسسة غزة الإنسانية (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
8 أغسطس 2025
صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
8 أغسطس 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي في شوارع صنعاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
8 أغسطس 2025
انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية لضبط الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
‏لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
8 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©