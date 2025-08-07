«تريندز» و«فالداي للحوار الروسي» يؤكدان أهمية مواجهة الفكر المتطرف

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة نقاشية مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة نادي فالداي للحوار الروسي، تركّزت حول الدور المحوري لمراكز الفكر والمؤسسات البحثية والعلمية في مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية والتيارات الداعمة والمعزّزة للعنف، والتي يأتي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والتي تشكّل تهديداً متنامياً لمنظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية مواجهة الفكر المتطرف من خلال العلم والمعرفة الهادفة، وتعزيز دور المراكز الفكرية والثقافية التي تلعب دوراً محورياً في نشر الثقافة والمعرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، فضلاً عن دورها الفاعل في تطوير الفكر الإنساني وتعزيز الوعي المجتمعي.

وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بوفد مؤسسة نادي فالداي للحوار الروسي، التي تعد إحدى أبرز وأهم منصات الحوار الاستراتيجي عالمياً.

وأوضح العلي أن مراكز الفكر والمؤسسات العلمية ومنصات الحوار العالمية يقع على عاتقها دعم بيئة الحوار وتوسيع النقاش حول القضايا العالمية، إلى جانب دورها المهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الأفكار الهدامة، ومجابهة التيارات والجماعات المتطرفة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، التي تسعى إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار ونشر الأفكار المتشددة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» إن المركز يعمل على مواجهة هذه الجماعات والأفكار المتطرفة من خلال ما ينتجه من بحوث ودراسات تحليلية معمقة، تسهم في كشف مخططات الجماعات المتطرفة ومجابهة أفكار التنظيمات الإرهابية، إلى جانب دوره في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر المعتدل.