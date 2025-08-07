الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تشارك باكستان الاحتفال بـ«يوم الاستقلال» في 10 أغسطس

الإمارات تشارك باكستان الاحتفال بـ«يوم الاستقلال» في 10 أغسطس
8 أغسطس 2025 01:11

دبي (وام)

تشارك دولة الإمارات جمهورية باكستان الإسلامية احتفالها بالذكرى الـ78 ليوم استقلال باكستان، عبر احتفال جماهيري ضخم يقام بمركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي، 10 أغسطس الجاري، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية الباكستانية في الدولة.
وتهدف الاحتفالية الضخمة، التي تنظمها صفحة «الإمارات تحب باكستان» بالتعاون مع جمعية باكستان في دبي، ومشاركة شرطة دبي، إلى مشاركة أبناء الجالية الباكستانية بالدولة الاحتفاء بيوم الاستقلال الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية.
وتتضمن الاحتفالية، التي يتوقع أن تستقطب نحو 60 ألف شخص، تكريماً لأصحاب الإنجازات من أبناء الجالية الباكستانية في الإمارات، وبرنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية. 
وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع دولة محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني في إطار العديد من الزيارات العديدة التي جمعت بين قيادتي البلدين. 
في يناير الماضي، أكدت دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية في بيان مشترك حرصهما على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك من أجل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتطوير المشاريع المشتركة.
ومنذ تأسيس العلاقات بين الدولتين عام 1971، في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرصت دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع باكستان في مختلف المجالات بشكل مستمر. 
ويعزز مسار العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان حرص البلدين على ترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك لشعوب المنطقة والعالم، كما تعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول من حيث الاستثمار في باكستان، واستثمرت الإمارات عبر القطاعين العام والخاص أكثر من 10 مليارات دولار في باكستان خلال العقدين الماضيين. 
وتستند العلاقات الأخوية بين البلدين إلى أسس راسخة من التاريخ المشترك والرؤى والمواقف الموحدة، التي أسهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

