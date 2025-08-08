الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

التحديثات الجديدة لاستخدام وحدات الشحن في «طيران الإمارات»

التحديثات الجديدة لاستخدام وحدات الشحن في «طيران الإمارات»
8 أغسطس 2025 11:15

أعلنت طيران الإمارات عن التحديثات الجديدة لاستخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن رحلاتها ، وجاء كالآتي:

- يمكن للعملاء حمل وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة.
- لا يجوز استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة لشحن أي جهاز شخصي على متن الطائرة.
- يُحظر توصيل وحدات الشحن بمصادر الطاقة داخل الطائرة لشحنها.
- يجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية.
- لا يجوز وضع وحدات الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي.
- يُحظر وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً.

أخبار ذات صلة
طيران الإمارات تحظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة
«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» تتصدران خيارات المسافرين في العالم
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طيران الإمارات
الأجهزة الإلكترونية
الأجهزة المحمولة
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
اليوم 00:42
«سبايس إكس» توقع شراكة غير مسبوقة مع إيطاليا لاستكشاف المريخ
الأخبار العالمية
«سبايس إكس» توقع شراكة غير مسبوقة مع إيطاليا لاستكشاف المريخ
اليوم 13:03
الشمس والمصرية للاتصالات يجهزان دبا الحصن للموسم الجديد
الرياضة
الشمس والمصرية للاتصالات يجهزان دبا الحصن للموسم الجديد
اليوم 13:00
«التنس» ينظم 157 بطولة محلية ودولية حتى نهاية 2025
الرياضة
«التنس» ينظم 157 بطولة محلية ودولية حتى نهاية 2025
اليوم 12:28
«الملاكمة» تضمن ميدالية في «آسيوية تايلاند»
الرياضة
«الملاكمة» تضمن ميدالية في «آسيوية تايلاند»
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©