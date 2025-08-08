التحديثات الجديدة لاستخدام وحدات الشحن في «طيران الإمارات»

أعلنت طيران الإمارات عن التحديثات الجديدة لاستخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن رحلاتها ، وجاء كالآتي:



- يمكن للعملاء حمل وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة.

- لا يجوز استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة لشحن أي جهاز شخصي على متن الطائرة.

- يُحظر توصيل وحدات الشحن بمصادر الطاقة داخل الطائرة لشحنها.

- يجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية.

- لا يجوز وضع وحدات الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي.

- يُحظر وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً.