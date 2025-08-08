الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
حمدان بن محمد: على خُطى محمد بن راشد تمضي دبي بثبات في مسيرةٍ عنوانها الريادة

8 أغسطس 2025 12:20

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن على خُطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،  تمضي دبي بثبات في مسيرةٍ عنوانها الريادة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «على خُطى محمد بن راشد، تمضي دبي بثبات في مسيرةٍ عنوانها الريادة، وغايتها دوماً "الرقم واحد".. دبي مدينة لا تعرف التوقّف، تسابق الزمن، وتصنع المستقبل.. تُحوِّل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجازات.. وبقيادة سموّه، وبرؤيته الطموحة وتوجيهاته الملهمة، نمضي معاً في رحلة تنموية هدفها سعادة شعبنا ولنصنع معاً من دبي نموذجاً عالمياً لمدن الغد».

