علوم الدار

«التعليم العالي» يعلن عن الموعد النهائي لاعتماد عروض القبول الجامعي للبعثات الخارجية

8 أغسطس 2025 14:07
8 أغسطس 2025 14:07

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المواعيد النهائية المهمة للطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة لفصل الخريف للعام الأكاديمي 2025-2026، داعية الطلبة إلى استكمال جميع الإجراءات المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة لضمان معالجة طلباتهم بالشكل الأمثل.
وفي هذا الإطار، تم تحديد يوم 11 أغسطس الجاري كموعد نهائي لقبول عروض القبول الجامعي لفصل الخريف، وهو التاريخ الذي يتعين فيه على الطلبة اتخاذ القرار النهائي بشأن العروض التعليمية المقدمة لهم، سواء بالموافقة أو الرفض، من خلال بوابة التقديم الإلكترونية، ويتعين على الطلبة المعنيين الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية لتأكيد قبولهم في البرنامج المعتمد، واستكمال بقية الإجراءات ذات الصلة.
وشددت الوزارة على أهمية التقيّد بالمواعيد المحددة لتفادي أي تأخير في مراحل التقديم، حيث يتوجب على الطلبة الدخول عن طريق الهوية الرقمية، واختيار خدمة "تسجيل الطلبة والبعثات" عبر موقع الوزارة، ومتابعة حالة الطلب بشكل دوري، والاطلاع على التعليمات والإشعارات الواردة من المؤسسة التعليمية.
كما دعت الوزارة جميع الطلبة المتقدمين إلى متابعة طلباتهم بشكل دوري، لضمان استكمال أي متطلبات إضافية في الوقت المناسب، وتلقي التعليمات المتعلقة بقبولهم من قبل مؤسسات التعليم العالي.
وتحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توفير منظومة خدمات ذكية يسهل استخدامها من قبل الطلبة، حيث تم تخفيض وقت التقديم ليصل إلى دقيقة ونصف، مع تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 86 %، وتوفير خيارات تسجيل تشمل 59 مؤسسة للتعليم العالي.

المصدر: وام
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإمارات
التعليم العالي
