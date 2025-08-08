«الصيد والفروسية» يختار «جي آي سي» راعياً رسمياً للسيارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن اختيار شركة «جي آي سي»، الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات، كراعٍ رسمي للسيارات للدورة الثانية والعشرين من المعرض.

ويُقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، بتنظيم من مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في مركز أدنيك أبوظبي من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.وقال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: «إن الشراكة مع شركة جي آي سي للسيارات، كشريك رسمي للسيارات، تعكس التزامنا بجذب أرقى العلامات التجارية العالمية التي تتماشى مع مكانة المعرض، إذ تمتلك الشركة الصينية الرائدة رؤية مبتكرة في مجال التنقل المستدام وتقنيات السيارات المتطورة، وهو ما يعزز تجربة الزوار ويجسّد تطلعات أبوظبي نحو الريادة في استضافة الفعاليات العالمية».

وقال مورغان سوندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات: «يسعدنا أن نكون الراعي الرسمي لقطاع السيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته الجديدة، وتُجسّد رعايتنا لحدث بحجم وقيمة وتاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التزام الشركة بدعم الفعاليات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، واستعراض حلولنا المبتكرة في عالم التنقل أمام زوّار المعرض. ويعكس هذا الحدث التزامنا المتواصل بتقديم تجارب سيارات متقدمة ومصممة لتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين في دولة الإمارات».

وتستعد الدورة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 لتحقيق نقلة نوعية كأكبر نسخة في تاريخه، إذ تحتضن نخبة من أبرز العلامات المحلية والعالمية، تهدف إلى تقديم تجربة ثقافية استثنائية تبرز أصالة التراث الإماراتي وعالميته، مع التركيز على ممارسات الصيد المستدام ومواءمة جميع الفعاليات مع أعلى معايير الاستدامة البيئية.

ونظراً لقدرته المتزايدة على جذب المتحمسين والعارضين والخبراء وعشاق رياضات الصيد والقنص عالمياً، ستقدم النسخة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، تجربة هي الأكثر تنوعًا وجاذبية على الإطلاق، بدءاً من عروض الصقارة والفروسية، وصولاً إلى ورش العمل التفاعلية، ويسعى المعرض لاستعراض العلاقة التي تربط بين التقاليد التراثية العريقة والابتكار، وهي السمة المميزة في المشهد الثقافي والتراثي الغني والفريد لأبوظبي.