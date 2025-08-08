الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«وزارة الصحة والأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة» يستكملان 6 محطات في حملة الوقاية من الإنهاك الحراري

«وزارة الصحة والأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة» يستكملان 6 محطات في حملة الوقاية من الإنهاك الحراري
8 أغسطس 2025 16:35

أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، 6 محطات رئيسية ضمن الدورة الرابعة عشرة لحملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» التي تقام في الشارقة طوال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري، تحت شعار «سلامتكم غايتنا» تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
واستهدفت الحملة في محطاتها آلاف العمال في مواقع مختلفة شملت نادي الشارقة الثقافي الرياضي ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي الذيد الثقافي الرياضي ونادي كلباء الثقافي الرياضي المركز الثقافي بخورفكان ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي. وأكد محمد عبد الله الزرعوني مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، أن استكمال هذه المحطات يشكل خطوات حيوية ضمن المبادرة التي تعكس التزام الدولة بحماية صحة العمال انسجاماً مع المعايير الدولية وتوجهات «عام المجتمع».
وتضم قائمة الشركاء في الحملة وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقيادة العامة لشرطة الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي وهيئة تطوير معايير العمل ودائرة شؤون البلديات وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الوقاية والسلامة ومركز الشارقة للعمل التطوعي وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية الشارقة التعاونية وجمعية أصدقاء مرضى الكلى والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق» وشركة فاست للمقاولات والجابر للنظارات ومجموعة ميدكير ومجموعة أستر ومستشفى برجيل التخصصي ومستشفى إن إم سي ومستشفى زليخة ومجموعة صيدليات لايف وشركة غايا للأدوية.

