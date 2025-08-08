الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فرصة تكون سحب مع سقوط أمطار غداً

أبوظبي
8 أغسطس 2025 19:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:34 والمد الثاني عند الساعة 01:05، والجزر الأول عند 18:51.
وفي بحر عمان الموج خفيف أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والمد الثاني عند الساعة 21:37، والجزر الأول عند الساعة 16:20، والجزر الثاني عند الساعة 04:09.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                          الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي                           45 35 55 20
دبي                               44 34 60 25
الشارقة                          43 32 65 25
عجمان                          42 34 70 30
أم القيوين                       42 31 75 35
رأس الخيمة                   43 33 70 30
الفجيرة                         34 30 85 60
العـين                           43 32 45 20
ليوا                              45 32 40 15
الرويس                        46 31 65 30
السلع                           47 33 70 35
دلـمـا                           44 34 80 35
طنب الكبرى / الصغرى   40 33 85 30
أبو موسى                    40 33 85 25.

المصدر: وام
