علوم الدار

الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات

الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات
8 أغسطس 2025 20:14

نفّذت دولة الإمارات، اليوم، عملية الإنزال الجوي الـ 66 للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، ضمن عملية "طيور الخير" التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا.

حملت الطائرات المشاركة كميات جديدة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الموجهة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، بهدف توفير الدعم العاجل للأسر المتضررة في القطاع.

بذلك، ارتفع إجمالي المساعدات، التي تم إنزالها، إلى أكثر من 3873 طناً، في تجسيد واضح لالتزام الإمارات المستمر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الجهود الإنسانية الدولية.

وأكدت الإمارات مواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وفعّال، بما يلبّي احتياجات السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

المصدر: وام
الإمارات
الفارس الشهم 3
طيور الخير
قطاع غزة
غزة
مساعدات إنسانية
