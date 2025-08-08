السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تحتفي بتخريج «سواعد الأمان»

الخريجون فى صورة جماعية (من المصدر)
9 أغسطس 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «سواعد الأمان»، الذي يستهدف تدريب وتأهيل نخبة من الطلبة من مختلف مدارس إمارة دبي، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، وتمكين النشء من مهارات عملية ومعرفية في مجالات القيادة والسلامة، والتواصل الفعّال، والعمل المجتمعي وحماية الطفل.
وشهد اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، فعاليات حفل التخريج الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، واللواء الدكتور أحمد زعل، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وأولياء أمور الطلبة والشركاء الاستراتيجيين، وخريجي البرنامج البالغ عددهم 34 خريجاً، منهم 13 طالباً من مدرسة حكومية، و11 طالباً من مدارس حماية، و10 طلاب من مدارس خاصة.
وكانت فعاليات حفل التخريج قد انطلقت بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، وتقديم كلمات مؤثرة، وعروض مرئية وفنية وفقرات شعرية من تنفيذ الطلبة، إلى جانب تكريم المشاركين، في أجواء احتفالية عكست الفخر والاعتزاز بما حققه البرنامج من نتائج إيجابية في ترسيخ الوعي والمسؤولية لدى الطلبة.
وهنّأ اللواء حارب الشامسي المشاركين والقائمين على برنامج «سواعد الأمان» بنجاح تخريج دفعة جديدة من البرنامج، التي ساهمت في نقل المعرفة الشرطية للطلبة الذين سينقلونها بدورهم إلى زملائهم في المدارس من أجل المساهمة في تعزيز أمن وأمان المجتمع.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
سفراء الأمان
آخر الأخبار
جندي أوكراني خلال معارك في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
ترامب يتوسط علييف وباشينيان قبيل توقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
9 أغسطس 2025
الواقع المعيشي لملايين السودانيين كارثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: تفَشي الجوع والمرض في السودان جراء الحرب
9 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يجري مباحثات مع قادة عدد من الدول
9 أغسطس 2025
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان
9 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©