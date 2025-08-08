شرطة دبي تحتفي بتخريج «سواعد الأمان»

دبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «سواعد الأمان»، الذي يستهدف تدريب وتأهيل نخبة من الطلبة من مختلف مدارس إمارة دبي، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، وتمكين النشء من مهارات عملية ومعرفية في مجالات القيادة والسلامة، والتواصل الفعّال، والعمل المجتمعي وحماية الطفل.

وشهد اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، فعاليات حفل التخريج الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، واللواء الدكتور أحمد زعل، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وأولياء أمور الطلبة والشركاء الاستراتيجيين، وخريجي البرنامج البالغ عددهم 34 خريجاً، منهم 13 طالباً من مدرسة حكومية، و11 طالباً من مدارس حماية، و10 طلاب من مدارس خاصة.

وكانت فعاليات حفل التخريج قد انطلقت بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، وتقديم كلمات مؤثرة، وعروض مرئية وفنية وفقرات شعرية من تنفيذ الطلبة، إلى جانب تكريم المشاركين، في أجواء احتفالية عكست الفخر والاعتزاز بما حققه البرنامج من نتائج إيجابية في ترسيخ الوعي والمسؤولية لدى الطلبة.

وهنّأ اللواء حارب الشامسي المشاركين والقائمين على برنامج «سواعد الأمان» بنجاح تخريج دفعة جديدة من البرنامج، التي ساهمت في نقل المعرفة الشرطية للطلبة الذين سينقلونها بدورهم إلى زملائهم في المدارس من أجل المساهمة في تعزيز أمن وأمان المجتمع.