السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تحجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير

شرطة دبي تحجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير
9 أغسطس 2025 01:23

دبي (الاتحاد)

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالوكالة، أن الدوريات المرورية ضبطت سائقين قاما بتصرف متهوّر، بعد ظهورهما في مقطعي فيديو وهما يصعدان ويستعرضان على مقدمة مركبتيهما «البونيت» أثناء سير سيارتيهما، بهدف تحقيق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة عدد المشاهدات.
وأوضح العميد بن سويدان، أن هذا السلوك يشكل خطراً جسيماً على حياة السائق والآخرين، ويُعد مخالفة جسيمة لقوانين السير والمرور، مشيراً إلى أن شرطة دبي قامت بحجز المركبتين وتطبيق المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، الذي ينص على دفع غرامة مالية قدرها 50,000 درهم لفك حجز المركبة.
وشدّد العميد بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات المتهورة، وتتعامل بحزم مع كافة أشكال الاستعراضات والسلوكيات المتهورة على الطرقات، مؤكداً أن النشر على منصات التواصل الاجتماعي ليس مبرراً لارتكاب مخالفات مرورية تهدد الأرواح وتعرض السلامة العامة للخطر.
وأضاف أن الطرق العامة ليست ساحات للاستعراض، وأن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لترويج سلوكيات خطرة مرفوض تماماً.
ودعا العميد بن سويدان، أفراد المجتمع إلى الالتزام بقواعد المرور، والتعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي تصرفات خطرة أو مشبوهة عبر خدمة «عين الشرطة» أو من خلال الرقم الخاص 901 بالمكالمات غير الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
حجز المركبات
جمعة بن سويدان
الإدارة العامة للمرور
السلامة المرورية
المخالفات المرورية
