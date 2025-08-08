«مسؤولية» يحذر من عمليات البيع الوهمي عبر الإنترنت

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حذّر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» التابع لدائرة القضاء، من عمليات «الاحتيال الإلكتروني» عبر «الإنترنت»، من خلال الترويج والإعلان لمنتجات وسلع عبر مواقع ومراكز تسوق إلكترونية غير موثوقة ومزيفة، والتي تتضمن بيع دراجات أو أجهزة مستعملة لا تحمل سند ملكية.

وبيّن المركز أن أشكال الاحتيال تكون عبر إنشاء حساب مشترٍ وهمي، وشراء المنتج خلال الإجازات الرسمية بموجب سندات مالية مزورة، وتسلم المنقول في عنوان بعيد عن أجهزة المراقبة.

ودعا مركز «مسؤولية» إلى الحرص على عدم إبرام أي صفقة بيع بموجب سند مالي خلال الإجازات، والتأكد من تسلم السلع بعد دفع كامل المبلغ، في مكان آمن، يخضع المراقبة.

وفي سياق متصل، أهابت نيابة أبوظبي أفراد المجتمع بضرورة التحري عن المواقع الإلكترونية من خلال قراءة مراجعات المتعاملين والنشاط الدائم والمتجدد للموقع وبيانات التواصل، والاطلاع على دليل سياسات الشراء، مشيرةً إلى تعدد أشكال وأساليب الاحتيال الإلكتروني في ظل الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم الجناة بالإعلان عن منتجات وسلع عبر مواقع إلكترونية غير موثوقة أو مزيفة، بأسعار مخفضة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.